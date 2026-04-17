Okul Saldırılarına Ağır Tepki

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Devletin bütün birimlerinin bu noktada geç kaldığını düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda okullarda öğretmen arkadaşlarımızın aşınan imajı, çok kolay şikayet edilebilir, çok kolay şiddete, darp edilebilir bir noktaya getirdi. Bugünden itibaren özellikle öğretmen arkadaşlarımızın, okullarda görev yaparken fiziki anlamda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen, okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için Melike Hatun Camii'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namaza, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Ahmet Yazıcı, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Eğitim Bir-Sen Ankara teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bu milletin yüreğine gömülmüştür. Öğretmenimiz de bu milletimizin yüreğine gömülmüştür. Bu olayları ülke içerisinde bir taşkınlığa, karmaşaya, kaosa döndürmek amacıyla çaba gösterenler de olabilir. Bu tür anlar, kriz anları, bazı mihraklara fırsat sunar. Ama bu topraklarda yaşayan bu aziz millet; Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle her daim bu kriz dönemlerinden daha güçlü çıkmayı başarmış, daha güçlü olarak yoluna devam etmiş, birbirine kenetlenmiş ve yoluna dediğim gibi böyle devam etmiştir. Bu acı olaydan sonra da milletimiz her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenecek ve yoluna bir ve beraber olarak devam edecektir. Bu olayların öğrencilerimizle öğretmenler arasında, öğretmenlerimizle veliler arasında, velilerimizle vatandaşlarımızla devletimiz arasında bir kırgınlığa, bir küskünlüğe sebep olmayacağına inanıyoruz ve bunun için Eğitimciler Birliği Sendikası olarak var olan bütün gücümüzle gayret gösteriyoruz."

"Burada biz, bu şiddeti ısrarla kınıyoruz"

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da şöyle konuştu:

"Ülkemizin başı sağ olsun. Bu son bir ay içerisinde üç ilimizde, İstanbul, Urfa ve Maraş'ta yaşadığımız şiddet olayları, daha önce okullarda yaşadığımız şiddet olaylarından çok farklı. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz, toplu şekilde silahlarla, otomatik silahlarla yapılan eylemlerle okullarımızda üzücü olaylarla karşı karşıyayız. Bunun işaretleri geliyordu. Biz, bundan önce yaptığımız görüşmelerde, yayınladığımız raporlarda buna işaret ediyorduk. Birçok yapılması gereken, alınması gereken önlemler var. Maalesef öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kaybetmeye başladık. Burada biz, bu şiddeti ısrarla kınıyoruz. Alınması gereken önlemleri hatırlatıyoruz."

Bundan sonra da yapılması gerekenler var biz geç kalındığını düşünüyoruz. Devletin bütün birimlerinin bu noktada geç kaldığını düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda okullarda öğretmen arkadaşlarımızın aşınan imajı, öğretmenin toplumda aşınan imajının; çok kolay şikayet edilebilir, çok kolay şiddete, darbedilebilir bir noktaya getirdi. Bugünden itibaren özellikle öğretmen arkadaşlarımızın, okullarda görev yaparken fiziki anlamda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz. Dijital ortamın çok ısrarla ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Disiplin yönetmeliğinin, rehberlik hizmetlerinin, okullardaki rehberlik normlarının, rehber öğretmen sayılarının arttırılmasını istiyoruz. Bütün birimlerle; sivil toplum kuruluşları olarak, sendikalar olarak, devletin bütün birimleri, basını, bütün iletişim başkanlığı, bütün birimlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde çok daha büyük bir eylem planı hazırlanması gerektiğini ve adım adım bu eylem planının uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık silahlı bir şekilde okula hiç kimsenin, öğrencilerimizin girmeyi düşünmemesi gerektiğini, böyle bir ihtimalin dahi olmaması gerektiğini vurguluyoruz.

"Artık yeter diyoruz"

Öğretmenin yıpranan imajı, öğretmenin kaybettiği saygınlığın bedelini toplum olarak hep beraber ödüyoruz. O döneme geldik. Bundan sonra yaşadıklarımızın bir milat olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra hem devletimizin birimleri hem eğitimciler olarak bizler, sendikalar, daha fazla sorumluluk içerisinde hareket edeceğiz. Yaşanan problemlere dikkat çekeceğiz. Gerekirse en olmaz raporları, en aykırı raporları, en can yakan tespitleri yaparak göreve davet edeceğiz. Bundan sonra bir olay olduğunda öğretmenlere, idarecilere nasihat ederek geçiştirilemeyeceğini bütün yetkililerin görmesi lazım. Artık yeter diyoruz."