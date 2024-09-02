Kayseri'de Okul Öncesi ve 1. Sınıf Öğrencileri Okula Uyum Sürecine Girdi

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Okullar öğrencilerin sesleri ile şenlendi

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreci başladı

KAYSERİ - Kayseri'de okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sürecinin başlamasıyla beraber eğitim öğretim dönemi başladı.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri bugün okulları ile tanıştı. Uyum süreci kapsamında sınıflarıyla buluşan öğrenciler; öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile tanıştı. Velileri tarafından okullarına bırakılan öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu'nda da sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler, uyum 1 hafta sürecek olan uyum sürecine başladı.