Okullarda Güvenlik Toplantısı
16.04.2026 10:10
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları, okulların güvenliği için çevrim içi toplantı düzenledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başlayan çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendiriliyor.

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçiriliyor.

Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katılıyor.

Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da yer alıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

