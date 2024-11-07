Okullarda Hava Kalitesi Cihazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Okullarda Hava Kalitesi Cihazı

Eğitmen Gürsoy Mantaş, oksijen ve hava kalitesini ölçen cihaz geliştirdi. Uyarılarla sağlığı koruyor.

07.11.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geliştirdiği cihaz ile okullarda sağlığa dikkat çekiyor

İSTANBUL - Eğitimci Gürsoy Mantaş, okullarda sınıfların oksijen miktarını ve hava kalitesini ölçen cihaz geliştirdi. Cihaz, oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçerek pik yaptığı noktada yetkililere uyarı gönderiyor.

Türkiye'de birçok eğitim kurumunda 19 yıldır eğitimcilik yapan Gürsoy Mantaş çeşitli dallarda yarışmalara girdi. Gürsoy Mantaş akademiyi kuran deneyimli öğretmen, eğitim alanında farklı girişimler yaparak 12 patent aldı. Mantaş, en son geliştirdiği proje ile okullarda sınıflara kurulan sistem ile öğrencilerin sağlığına dikkat çekti. Sistem, hava kalitesi, oksijen seviyesi ve toz miktarı tespit edilerek sisteme uyarı veriyor ve havalandırma yapılmasını sağlıyor.

"Öğrencilerin sağlığı için sınıf ortamında hava kalitesini arttırma projesi"

Proje detaylarından bahseden Gürsoy Mantaş, "Yurtdışından Japonya, Çin ve Rusya'dan birçok takipçi benim patent dosyamı inceliyor. Ama hali hazırda oluşmuş bir ürün ne yazık ki yok. 2021 yılında da ulusal olarak aldığım patentimde yine öğrencilerimizin sağlığı için sınıf ortamında hava kalitesiyle ilgili projede buluşa imza attım. Şuan o girişimimi hayata geçirmeye çalışıyorum" dedi.

"Belirlenen limitin altına düşünce uyarı gönderiyor"

Mantaş, "Sınıf içerisindeki havanın anlık olarak oksijen, karbondioksit, sıcaklık, nem, havadaki toz miktarı ve hava kalite indeksi anlık olarak nesnelerin internetleri ile bulut tabanlı serverlara aktarılıyor. Bu sayede anlık olarak verileri bilimsel değerler ile kanıtlanmış bilim insanlarının belirlediği alt limit, üst limit değerler ile baktığımızda oksijen miktarı belirlenen değerin altına düştüğü zaman geliştirdiğimiz aplikasyonla cep telefonumuza anlık alarm, SMS düşüyor. En basit yöntemi diyor ki, bulunduğunuz havanın oksijen miktarı istenen düzeyin altına düştü, alanı havalandırmanız lazım mesajı veriyor. Bu sayede biz içinde yaşadığımız havanın şartlarını yakından takip edip, aksiyon alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda Hava Kalitesi Cihazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Okullarda Hava Kalitesi Cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.