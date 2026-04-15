Okullardaki Silahlı Saldırılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, okullardaki silahlı saldırıları kınayarak düzenin çürüdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor. Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, makam odalarını korumak için seferber edilen imkanların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen, çürümüş bir düzendir" dedi. Arıkan, Kahramanmaraş'a partiden bir heyet gönderildiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Siverek, bugün Kahramanmaraş... İki gün, iki okul, aynı dehşet. Çocuklarımızın ders dinlemesi gereken sıralarda artık kurşun sesleri yankılanıyor. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimiz yanmaktadır. Buradan haykırıyorum: Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor! Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, Makam odalarını korumak için seferber edilen imkanların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen; çürümüş bir düzendir. Bu ihmalin bedelini, bugün maalesef savunmasız çocuklarımız canlarıyla ödüyor."

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Samsun Milletvekilimiz Mehmet Karaman başkanlığında bir heyet görevlendirilerek Kahramanmaraş'a gönderilmiştir. Olayda ihmali ve sorumluluğu olan yetkililerle ilgili tüm idari ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Milletimizin başı sağolsun."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:54:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.