Okullardaki Silahlı Saldırılara Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor. Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, makam odalarını korumak için seferber edilen imkanların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen, çürümüş bir düzendir" dedi. Arıkan, Kahramanmaraş'a partiden bir heyet gönderildiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün Siverek, bugün Kahramanmaraş... İki gün, iki okul, aynı dehşet. Çocuklarımızın ders dinlemesi gereken sıralarda artık kurşun sesleri yankılanıyor. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimiz yanmaktadır. Buradan haykırıyorum: Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor! Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, Makam odalarını korumak için seferber edilen imkanların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen; çürümüş bir düzendir. Bu ihmalin bedelini, bugün maalesef savunmasız çocuklarımız canlarıyla ödüyor."

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Samsun Milletvekilimiz Mehmet Karaman başkanlığında bir heyet görevlendirilerek Kahramanmaraş'a gönderilmiştir. Olayda ihmali ve sorumluluğu olan yetkililerle ilgili tüm idari ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Milletimizin başı sağolsun."