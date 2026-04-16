Okulları Hedef Gösteren 67 Kullanıcı Gözaltında - Son Dakika
16.04.2026 13:48
Adalet Bakanı Gürlek, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcının gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesapların belirlendiğini, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcının gözaltına alındığını bildirdi.

NSosyal hesabından açıklama yapan Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan, halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan, resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 55 cumhuriyet başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş, bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir."

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocukları şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verildiğini aktaran Gürlek, sürecin 81 ilde 171 cumhuriyet başsavcılığınca takip edildiğini, çalışmaların İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Gürlek, Güncel, Son Dakika

