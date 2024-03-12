Okuma yazmayı öğrenen öğrencilerin ilk mektubu Bakan Tekin'e oldu
YOZGAT - Yozgat'ta okuma yazma öğrenen ilkokul birinci sınıf öğrencileri, ilk kez mektup yazdı. Okuma ve yazma heyecanını yaşayan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini kaleme aldığı mektubu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gönderdi.
Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu birinci sınıf öğrencileri okuma ve yazmayı öğrenince ilk mektuplarını sevdikleri için yazdı. 1-B sınıfı öğrencilerinden Feyza Karaalp, duygu ve düşüncelerinin yer aldığı ilk mektubunu sınıf arkadaşlarını da temsilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e gönderdi. Öğrencilerin duyarlı davranışına kayıtsız kalmayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Feyza ve arkadaşlarına mektup yazarak karşılık verdi. Bakan Tekin, mektupta öğrencilere eğitim öğrenim hayatlarında başarı dileyerek mutluluğunu ifade etti. Bakan Tekin ayrıca öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan çanta hediye etti.
Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Bakan Tekin'in mektubunu 1-B sınıfı öğrencilerinden Feyza Karaalp ve arkadaşlarına teslim ederek öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yoğun bir eğitim döneminden sonra okuma ve yazma öğrendiklerini söyleyen Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Altıkaynak, "Arkadaşlarını da temsilen birinci sınıf öğrencimiz Feyza Karaalp, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e kendi el yazısıyla mektup göndererek duygularını ve düşüncelerini paylaştı. Bakanımız Yusuf Tekin de öğrencimizin mektubuna bir mektupla karşılık verdi. Bakanımız hem Feyza kızımıza hem de sınıfındaki diğer arkadaşlarına hediyeler gönderdi. Bize böyle güzel bir gün yaşattığı için bakanımıza, öğretmen ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.
Bakan Tekin'e mektup yazan Feyza Karaalp ise, "Okuma yazma öğrendiğimiz için öğretmenimiz bize sevdiklerimize mektup yazabileceğimizi söyledi. Biz de sevdiklerimize mektup yazdık. Ben arkadaşlarım adına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup yazdım. O da bize mektup yazıp hediye gönderdi." şeklinde konuştu.
Zeynep Alya Demir isimli öğrenci de okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyerek yazılan her yazıyı okuyabildiğini ifade etti.
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