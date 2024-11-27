Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "Okuyucu-Yazar Buluşmaları ve İmza Günü" etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Eğitimci-Yazar Ayşe Topçu Hopal konuk oldu.
Kitap yazmayla ilgili çeşitli bilgiler veren Hopal, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak yazdığı kitapları imzaladı.
Etkinliğin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Peker tarafından Hopal'a plaket verildi.
Son Dakika › Güncel › Okuyucu-Yazar Etkinliği Çemişgezek'te - Son Dakika
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