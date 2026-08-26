Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı - Son Dakika
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Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı
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16 yıllık eşini toprağa verdikten hemen sonra eve dönüp merhum eşinin telefonunu inceleyen adam, gördüğü mesajlarla hayatının şokunu yaşadı. Eşinin iki yıldır başka bir adamla ilişkisi olduğunu ve farklı kişilerle de konuşarak çift hayat sürdüğünü öğrenen talihsiz adam, yaşadığı ihaneti sosyal medyadaki bir itiraf sayfasında paylaşarak ne yapması gerektiği konusunda tavsiye istedi.

Sosyal medyada bir itiraf sayfasında paylaşılan yazı, okuyanları şoke etti. 16 yıllık eşini yeni toprağa veren bir adam, cenaze dönüşü acısını yaşarken merhum eşinin telefonunda gördüğü mesajlarla hayatının ikinci büyük yıkımını yaşadı.

Bir sosyal medya platformundaki itiraf sayfasında yer alan ve kısa sürede gündem olan paylaşım, akıllara durgunluk veren bir ihanet öyküsünü ortaya çıkardı. Acılı bir eşin kaleminden dökülen satırlar, yas tutan bir adamın nasıl bir ihanet sarmalının içine düştüğünü gözler önüne serdi.

"ACIMA MI ÜZÜLEYİM, İHANETE Mİ?"

İtiraf sayfasında yayımlanan metne göre ismini vermeyen adam, 16 yıllık hayat arkadaşını toprağa verip eve döndükten sonra eşinin cep telefonundan sosyal medya hesabına (Instagram) giren acılı koca, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Telefonu kurcaladığında çok sayıda mesaj gören adam, eşinin son iki yıldır başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrendi. İhanetin boyutu bununla da sınırlı kalmadı. Adam, mesajlarda eşine yazan başka kişilerin de olduğunu ve bu sohbetlerde de "hiç iyi şeyler olmadığını" ifade etti.

BÜYÜK İKİLEM: AKRABALARIYLA PAYLAŞMALI MIYIM?

Eşinin yıllardır kendisinden gizli "iki ayrı hayat" yaşadığını anlayan ve büyük bir yıkım yaşayan adam, yaşadığı acı ile şoku şu sözlerle dile getirdi: "Kaybıma mı üzüleyim bu öğrendiklerime mi bilmiyorum."

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

İhaneti öğrendikten sonra büyük bir ahlaki ve vicdani ikileme düşen adam, sosyal medya kullanıcılarından tavsiye istedi. Acılı koca, paylaşımını şu soruyla noktaladı: "Sizce bu öğrendiklerimi akrabalarıyla paylaşmalı mıyım yoksa kendimle mezara mı götürmeliyim? Büyük ikilemdeyim..."

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına binlerce yorum yaparak adamın ne yapması gerektiği konusunda ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar gerçeğin bilinmesi gerektiğini savunurken, kimileri ise merhumun anısına saygı duyulup sırrın saklanması gerektiğini belirtti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Bence çocukların varsa ilk önce DNA testi yaptır. 1 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    giden gitmiştir 1 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    kurtulmuşsun dua et erkende 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Anlatırsan kime ne faydası olacak bırak herkesin aklında Nasılsa öyle kalsın o hesabını Allah a versin 0 0 Yanıtla
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