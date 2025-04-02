Oliver Stone, Kennedy Suikastı Soruşturmasını İstedi

ABD'li yönetmen Oliver Stone, ABD Kongresi'ne Eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastı ile ilgili soruşturmanın yeniden açılması çağrısında bulundu.

Stone, Kongre'de Kennedy dosyalarının yayınlanması üzerine düzenlenen oturumda konuştu.

Daha önce söz konusu suikast hakkında açılan soruşturmaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Stone, "Siyasi kaygıların dışında, iyi niyetle, Başkan Kennedy'nin suikastını suç mahallinden mahkeme salonuna kadar yeniden soruşturmanızı istiyorum." dedi.

Stone ayrıca Kongre'den, suikastın faili olarak gösterilen Lee Harvey Oswald'in 1959'dan suikasta ve daha sonra ölümüne kadar Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile ilişkisinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Halkın vergileriyle finanse edilen CIA'nın kendini "küstahça yasaların üstünde gördüğünü" belirten Stone, Kennedy suikastı davasında CIA'nın "çamurlu ayak izleri" bulunduğunu öne sürdü ve "Hükümetimizin bize karşı dürüst olabileceği bir dünyaya geri dönebilir miyiz ve gerçeği söyleyebilir miyiz?" diye konuştu.

Oscar ödüllü yönetmen Stone, 1991 yapımı "JFK" filminde Başkan John F. Kennedy suikastını karanlık bir hükümet komplosunun bir parçası olarak ele almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi 23 Ocak'ta imzalamış, 19 Mart'ta da suikastla ilgili yaklaşık 80 bin belge ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.

Trump, 1963'te John F. Kennedy suikastının faili olarak yakalanan ve gözaltındayken öldürülen Lee Harvey Oswald'a cinayeti işlerken "yardım edilmiş" olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.