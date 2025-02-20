Olten Filarmoni Konseri İzmir'de

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(İZMİR) - Olten Filarmoni Orkestrası, 19 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserinde Signum Saksafon Kuartet'i ağırladı. Konser şefi ise İtalyan Dario Macellari oldu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 19 Şubat'ta düzenlenen Olten Filarmoni Orkestrası'nın konserine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Konserin şefi ise İtalyan Dario Macellari oldu.

Signum Saksafon Kuartet, Astor Piazzolla'nın iki gitar için bestelenmiş "Tango Suite" adlı eserini saksafon ve orkestra için yaptıkları kendi düzenlemeleri ile seslendirdi. Grup bu performansı ile ayakta alkışlanırken üç kez sahneye çağrıldı. Olten Filarmoni Orkestrası konserin ikinci bölümünde İtalyan maestro Dario Macellari yönetiminde Çaykovski'nin dördüncü senfonisini seslendirdi.

"Askıda Bilet" uygulamasıyla sanata destek devam ediyor

Olten Filarmoni Orkestrası'nın her konserinde hayata geçirdiği "askıda bilet" uygulaması bu konserle birlikte yeniden sanatseverler ve öğrencilerle buluştu. Uygulama yaklaşık 200 üniversite öğrencisi klasik müziği deneyimledi.

Olten Filarmoni Orkestrası, 19 Mart tarihindeki sezon konserinde Cem Mansur yönetiminde flüt sanatçısı Julien Beaudiment'ı ağırlayacak. Sanatseverler, Olten Filarmoni'nin konser programını ve detaylarını bilet.oltensanat.com adresinden takip edebilecek.