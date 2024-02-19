Olten Filarmoni Orkestrası Hollanda'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Olten Filarmoni Orkestrası Hollanda'da müzikseverlerle buluştu

Olten Filarmoni Orkestrası Hollanda\'da müzikseverlerle buluştu

Olten Filarmoni Orkestrası, Hollanda'da düzenlenen 'Valentine Classics at the Movies' konserinde unutulmayan film müziklerini seslendirdi. Konserde Murat Cem Orhan yönetimindeki 70 kişilik orkestraya Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe eşlik etti.

19.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:01
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Olten Filarmoni Orkestrası'nın "Valentine Classics at the Movies" konseri Hollanda'da müzikseverlerle buluştu.

Olten Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'daki The Concertgebouw'da gerçekleştirilen konserde 70 kişilik orkestra, unutulmayan film müziklerini seslendirdi.

Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestraya Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe eşlik etti.

Kaynak: AA

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