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Oltu 112 çalışanlarına ağladı

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı

31.07.2024 20:05  Güncelleme: 20:37
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Oltu 112 çalışanlarına ağladı

Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları gözyaşları ile son yolculuklarına uğurlandı

ERZURUM - Oltu'nun Çamlıbel köyü yakınlarında dün sabah ambulans ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli Fatih Karadeniz ve Asiye Kaya için Oltu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimlik önündeki törende, Türk Bayrağı'na sarılı tabutlar getirildiği esnada gözyaşları sel oldu. Hastane önünde mesai arkadaşlarından helallik istediler, ardından ambulanslara konulan cenazeler sirenler eşliğinde Aslanpaşa camisine cenaze namazı için getirildi.

Cenaze namazı kılındıktan sonra Fatih Karadeniz'in cenazesi Oltu Can kurtaran mezarlığında toprağa verilirken Asiye Kaya'nın cenazesi Oltu Kaleboğazı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan, Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammed Hanifi Macit, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, kamu kurum amirleri, hastane personeli ve çok sayıda cenaze yakını katıldı.

Kaynak: İHA

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