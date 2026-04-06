Oltu'da Ambulans-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
Oltu'da Ambulans-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Oltu\'da Ambulans-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı
06.04.2026 23:21
Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ve traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

F.A idaresindeki 25 SE 887 plakalı ambulans ile R.P'nin kullandığı 25 PD 739 plakalı traktör, ilçe sınırlarındaki Erzurum-Ardahan kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler F.A, R.P ile sağlık personelleri G.C. ve M.Ü.İ, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oltu'da Ambulans-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Oltu'da Ambulans-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
