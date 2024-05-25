Oltu'da dolu yağışı etkili oldu, Meteoroloji uyardı

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Oltu'da dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı konusunda uyardı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Oltu ilçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yayaları zor durumda bıraktı.

Yağışlı havanın ardından cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü-Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Erzurum ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlı havada dikkat çekti.

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.