Oltu\'da Misafir Kirazı Hasadı Başladı

Erzurum'un Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde yetişen ve yöre halkı tarafından 'misafir kirazı' olarak adlandırılan erkenci kirazlarda hasat başladı. Mahalleli, gelenek gereği sezonun ilk kirazlarını satışa sunmak yerine misafirlerine ikram ediyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında bulunan, 1270 rakımlı Oltu ilçesinin 830 rakımlı Ayvalı Mahallesi'nde yetiştirilen erkenci kirazların, bu yıl havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yaklaşık 10 gün geç olgunlaştığı belirtildi.

Kiraz üreticisi Musa Demir, ilk ürünlerin ekonomik kazanç amacıyla değil, misafirlere ikram edilmek üzere toplandığını söyledi. Demir, "Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle kirazlar geç yetişti. İlk çıkan ürünleri misafirlerimize ikram ediyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra yetişecek kirazları ise ekonomiye kazandırmak için toplayıp satışa sunacağız" dedi.

Mahalle halkı da bahçelerinde yetişen ilk kirazları gelen misafirlerle paylaşmanın kendileri için gelenek haline geldiğini ifade etti. Ayvalı Mahallesi'ne gelerek erkenci kirazlardan tadan iş insanı Fuat Demir ise "Bugün Ayvalı Mahallesi'ne turfanda kiraz yemeye geldik. İlk kirazlardan tattık. Ayvalı köylülerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her yıl ilkbaharda gelip bu kirazları tadıyoruz" diye konuştu.