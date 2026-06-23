Oltu'da Yol Heyelanla Kapandı - Son Dakika
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Oltu'da Yol Heyelanla Kapandı

Oltu\'da Yol Heyelanla Kapandı
23.06.2026 09:54
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Kemerkaya ve Duralar mahallerini bağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı. Yerel halk kalıcı çözüm bekliyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Kemerkaya ile Duralar (Sütkans) mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı. Diğer yandan mahalli, yolun sık sık devasa kayalar nedeniyle kapandığını, bu nedenle yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm beklediklerini söyledi.

Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya ve Sütkans mahallelerini bağlayan yolda, dün saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yağışların ardından yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yolu kapattı. İhbarla bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucunda yola düşen kaya parçaları kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.

'BU YOLDA HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Duralar Mahallesi'nde oturan Güngör Durgun, "Bugün burada toplanmamızın amacı sadece yol sorununu konuşmak değil; can güvenliğimizi, geleceğimizi ve en temel hakkımız olan ulaşım hakkımızı savunmaktır. Gördüğünüz bu dev kayalar, bizim kaderimiz olamaz. Her yağmurdan sonra ve mevsim geçişlerinde heyelan meydana geliyor. Devasa kayalar yolumuzu kapatıyor, bizi adeta dünyadan koparıyor. Bu yolda hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Öğrencilerimiz her gün okula gitmek için bu yolu kullanıyor. Hastalarımız ve yaşlılarımız da hastaneye ulaşmak için bu yoldan geçmek zorunda kalıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyemize ve ilgili kurumlara sesleniyoruz; Duralar ve Kemerkaya halkı olarak, bu yolda bir can kaybı yaşanmadan önce kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kemerkaya, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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