TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu. Sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi.

Ayasofya Sahili'nde yürüyüş yapanlar, su üzerinde hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Bu sırada sahilde kumla oynayan çocuklar, ölü yunusu meraklı gözlerle izledi. Kıyıya çıkarılan yunustan yayılan kötü koku nedeniyle vatandaşlar, onu yeniden denize bıraktı. Ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.