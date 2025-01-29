Ölüdeniz Yolu İçin 320 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı - Son Dakika
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Ölüdeniz Yolu İçin 320 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı

Fethiye'yi Ölüdeniz'e bağlayan yolda asfalt ve peyzaj çalışmaları başladı. Turizm öncelikli proje.

29.01.2025 17:17
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Muğla'da, 320 milyon lira kaynak aktarılan Fethiye ilçesini turistik mahalle Ölüdeniz'e bağlayan yolda asfalt, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmaları yerinde inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce turizmcilere Ölüdeniz yolu için söz verdiklerini söyledi.

Yol yapımı için 320 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Aras, "Ayrıca 8 milyon lira da su, altyapı ve yağmur suyu giderleri için kullanılacak. Büyükşehir bütçesine göre ciddi kaynak aktarımı sağladık. Yolu prestij projesi olarak görüyoruz. Önceliğimiz yaya ve araç güvenliğidir." dedi.

Aras, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, turizm sezonu başlamadan önce büyük bir kısmını bitirip yolu açmayı hedeflediklerini aktardı.

Yetiştirilemezse kasım ayında çalışmalara yeniden başlayarak projeyi tamamlayacaklarını vurgulayan Aras, çalışmaların turizm sezonunu etkilemeyecek şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise geçen yıl bölgelerin altyapısını tamamladıklarını şimdi ise üstyapıya geçtiklerini ifade etti.

Fethiye ve Ölüdeniz'in önemli turistik yerlerden olduğuna dikkati çeken Karaca, "Milyonlarca turist buraya geliyor ancak atıl yoldan geçiyorlardı. Önümüzdeki dört yıl içinde Fethiye çok daha güzel bir yer olacak ve burada yaşayanlar kendilerini daha mutlu hissedecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ölüdeniz Yolu İçin 320 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı - Son Dakika

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