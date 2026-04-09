Oluklu Mukavva Sektörü 2025'te Güçlü Performans Sergiledi, 2026'da Büyüme Bekleniyor

Oluklu mukavva ambalaj sektörü, 2025 yılını yaklaşık 2 milyon 5 bin ton ve 5 milyar metrekarelik ambalaj sevkiyatıyla tamamlayarak, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü hem de tedarik zincirindeki stratejik rolünü korumayı başardı. OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, sektörün Avrupa'nın en büyük 5'inci pazarı konumuna geldiğini ve 2025'te küresel risklere rağmen üretim-tüketim dengesini koruduğunu vurguladı.

Arslan, 2026'da oluklu mukavva ambalaj sektörünün yaklaşık yüzde 3-5 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini beklediklerini belirtti. Sektörün 8 bin 500'e yakın çalışanı ve 25 bin kişilik toplam istihdama etkisiyle ön plana çıktığını, bu büyümenin üretim hacimlerine ve kişi başı tüketime olumlu yansıyacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün sektörün öncelikli gündemi olduğunu vurgulayan Arslan, oluklu mukavva ambalajın düşük karbon ayak izi ve yüksek geri dönüşüm oranı sayesinde avantajlı konumda bulunduğunu söyledi. Bu avantajı kullanarak yeni fırsat alanları oluşturmayı hedeflediklerini ve sektörün sürdürülebilir üretim anlayışıyla geleceğe hazırlandığını belirtti.