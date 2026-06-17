Ömer Açıkgöz Altıyaka Göleti'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ömer Açıkgöz Altıyaka Göleti'nde İncelemelerde Bulundu

Ömer Açıkgöz Altıyaka Göleti\'nde İncelemelerde Bulundu
17.06.2026 15:45
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DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Altıyaka Göleti'nde inşaat sürecini yerinde inceledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, yapımı süren Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Açıkgöz ve beraberindeki teknik ekip Keban ilçesi Altıyaka köyü kırsalındaki inşaat sahasına geldi.

Açıkgöz, Altıyaka Göleti'ndeki mevcut durum ve ilerleme sürecine ilişkin yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ömer Açıkgöz Altıyaka Göleti'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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