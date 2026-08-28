Ömer Bolat Halep\'te İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Halep'te Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Türk ve Suriyeli iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Halep'i ziyaret ettiğini duyurdu. Bakan Bolat, ilk olarak Şeyh Naccar Organize Sanayi Bölgesinde sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Organize Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen ziyarette bölgedeki üretim faaliyetleri, sanayi altyapısı ve ticaret imkanları hakkında bilgi alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halep'in, Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılmasında önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin refahına katkı sağlayacağını aktaran Bolat, üretim, yatırım ve ihracat alanlarında atılabilecek adımların önemine dikkati çekti.

Bolat, Türkiye ile Halep arasındaki bağların yalnızca ticaretten ibaret olmadığını belirterek, bu coğrafyada bin yıla yaklaşan akrabalığın, komşuluk ilişkilerinin ve ortak kültürün devam ettiğini kaydetti.

Sanayicilerle görüş alışverişinde bulunan Bolat, üretim tesislerinin yeniden işler hale gelmesinin, istihdamın artırılması ve ticaret yollarının güçlendirilmesinin Halep'in ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

TÜRK VE SURİYELİ İŞ İNSANLARIYLA YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Bolat, Organize Sanayi Sitesi ziyaretinin ardından Türk ve Suriyeli iş insanları ile görüştü. Gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı ticari ilişkiler başta olmak üzere Halep'in ekonomik durumu, şehrin yeniden imarı ile sanayi ve ticaret altyapısının geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Bakan Bolat, Halep'in yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların bölgenin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.