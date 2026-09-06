Ömer Çelik, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı sosyal medyadan tebrik etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tebrikler şampiyon' diyerek takımı yürekten kutladığını ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler şampiyon. Finalde İtalya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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