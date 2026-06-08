Ömer Çelik'ten Aziz Yıldırım'a Tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Seçimler spor dünyamız ve Fenerbahçe için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.