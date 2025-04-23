Ömer Çelik'ten İstanbul'a Geçmiş Olsun Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "İstanbul'umuza ve tüm ülkemize geçmiş olsun. Devletimizin tüm birimleri sahadadır. Tüm birimler vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'umuza ve tüm ülkemize geçmiş olsun. Devletimizin tüm birimleri sahadadır. Tüm birimler vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın resmi açıklamaları takip etmesi çok önemlidir. Resmi açıklamalar haricindeki söylemlere itibar edilmemelidir."