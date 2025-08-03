AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa Açıklaması - Son Dakika
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