Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa Açıklaması - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa Açıklaması

03.08.2025 20:43
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Çelik, İsrailli bakanlarla fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya saygısızlığını lanetledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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