Ömer Çelik'ten Mustafa Destici'ye Tebrik - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten Mustafa Destici'ye Tebrik

09.06.2026 01:18
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Ömer Çelik, BBP kurultayında yeniden başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi tebrik ediyoruz. Siyasi hayatımıza ve BBP camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ömer Çelik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Çelik'ten Mustafa Destici'ye Tebrik - Son Dakika

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