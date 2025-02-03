Ömer Faruk Aksoy\'un Hicaz Sergisi İsviçre\'de Açıldı

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Belgesel yapımcısı, yönetmen, kameraman ve sunucu Ömer Faruk Aksoy'un Hicaz'daki dönüşümü belgeleyen fotoğraf sergisi, İsviçre'de sanatseverlerle buluştu.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, "İnsanlığın Parmak İzi: Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı" başlıklı program kapsamındaki sergi, İsviçre'de Schweitzerische Islamische Glaubensgemeinschaft'ta (SIG) açıldı.

Sergi, Aksoy'un 1981'den 2017'ye kadar kutsal topraklarda yaşanan büyük değişimleri, kişisel deneyimlerini ve arşivindeki karelerin hikayesini izleyiciye sunuyor. Etkinlik kapsamında açılış öncesi Aksoy'un hayatı ve çalışmalarına ilişkin bir seminer de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, dedesinin "Oku, fazıl ol, Resulullah'a hadim ol" duasına atıfta bulunarak, "Bu kısa dua ve temenniden sonra Çemberlitaş Camisi'nde, bir Cuma namazında teslimi ruh eyleyen dedem Hacı Şükrü Efendi, aynı zamanda Yemen'e kadar gidip de dönebilen nadir Osmanlı süvarilerindendi." ifadelerini kullandı.

Mekke ve Medine'deki Osmanlı eserlerine değinen Aksoy, Ecyad Kalesi ve yerine dikilen Saat kulesi, Mimar Sinan'ın inşa ettiği kubbeler ve revaklar, Medine'deki Karabaş Medresesi ve Arif Hikmet Kütüphanesi'ne ilişkin bilgiler de paylaştı.

Sergiye katılan vatandaşlardan biri ise Mekke'deymiş gibi hissettiğini belirterek, "Umreye gittiğimizde Hacerül Esved taşına ulaşabilmek için çok mücadele etmiştik. Şimdi sanki tam oradaymış ve elimi uzatsam dokunacakmışım gibi. Umre ziyaretimizde kalabalıktan ve tehlikeden yapamamıştık. Gerçekten şu an oradaymışız gibi." ifadelerine yer verdi.

İsviçre, Pakistan, Avusturya ve Afrika gibi dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçilerin katıldığı sergide, Aksoy'un Alman asıllı eşi Kitty Amina ziyaretçilere rehberlik yaptı.

Sergide ayrıca buz ile kaplı Çıldır Gölü üzerinde çekilen bir reklam filmi ile Ömer Faruk Aksoy'un da görev aldığı, Cüneyt Arkın'ın başrolde oynadığı "Güneş Ne Zaman Doğacak" filminin çekimlerinden kareler de izleyiciye sunuldu.