Ömer Karamollaoğlu'na Taziyeler - Son Dakika
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Ömer Karamollaoğlu'na Taziyeler

05.06.2026 17:31
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Saadet Partisi Başkanı Arıkan, Ömer Karamollaoğlu'nun vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kardeşi Ömer Karamollaoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun kıymetli kardeşi Ömer Karamollaoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta değerli büyüğümüz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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