Ömercikoğlu \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Ömercikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ömercikoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş Manzarası" başlıklı fotoğrafını seçen Ömercikoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat Devam Edecek" adlı fotoğrafını oylayan Ömercikoğlu, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" başlıklı karesini tercih etti.

Ömercikoğlu, bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camii'nde ilk cuma namazının kılındığını gösteren "Özgür Ülkede İlk Namaz" fotoğrafı için oy kullandı.