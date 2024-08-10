Ömerli Barajı etkilenen aileler için yeni yer belirlendi

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Şile ilçesinde, Ömerli Barajının yapımından etkilenen Esenceli Mahallesi'nde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 8799 sayılı karara göre İstanbul'un Şile ilçesinde Ömerli Barajının yapımından etkilenen Esenceli Mahallesi'nde halen yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı