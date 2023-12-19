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OMÜ, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alındı - Son Dakika
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OMÜ, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alındı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alındı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin araştırma üniversitesi olmasıyla ekonomik anlamda bütçeden özel pay alabilen ve stratejik araştırmaları yönetme noktasında özel kadro tahsisi yapabilen bir statü kazandığını belirtti. OMÜ'nün araştırma üniversitesi olmasıyla ülkenin gelişimine katkı sağlayacak stratejik araştırmalarda paydaş olması büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

OMÜ, Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı\'na alındı
19.12.2023 - 12:03,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na alındığı bildirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, üniversitelerinin "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alınan 6 üniversite arasında bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda değerlendirilen kriterlerin başında bilime ve topluma katkı sağlaması ile eğitim kalitesinin geldiğini belirten Ünal, "2 yılın sonunda belirli kriterleri sağlamasıyla araştırma üniversitesi olacak. Araştırma üniversitesi olmasıyla hem ekonomik anlamda bütçeden özel pay alabilen, aynı zamanda stratejik araştırmaları yönetme noktasında özel kadro tahsisi yapabilen bir statü kazanmış oluyor." dedi.

Araştırma üniversitesinin sadece psikolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik anlamı da bulunduğuna dikkati çeken Ünal, "Bazı özel alanlarda, özel projelerde sadece araştırma üniversiteleri paydaş olabiliyor. Burada bizi heyecanlandıran, ülkenin gelişimine katkı sağlayacak stratejik araştırmalarda OMÜ'nün paydaş olarak sürece katılması. Bu, hem üniversitemiz hem şehrimiz hem bölgemiz hem ülkemiz adına büyük bir gelişme olarak görülüyor." ifadesini kullandı.

Önlerindeki 2 yıllık süreçte araştırmacı sayısının artırılması ile araştırmaların niteliğini ve verimliliğinin artırılması yönünde çalışmalar ortaya koyacaklarını anlatan Ünal, "Özellikle son 2 yılda hem iç hem de dış kaynaklı projelerden OMÜ'nün aldığı pay ciddi anlamda artış göstermişti. Bunun sürekliliğinin sağlanması temel hedeflerimizden biri. Bir diğer hedefimiz ise yapılan araştırmaların tescil edilmesi, patent çalışmalarının tamamlanması, patentlenen ürünlerin ticarileştirilmesi yönünde. Araştırma üniversitesi olabilmek için eğitimin de güçlendirilmesi gerekiyor çünkü." diye konuştu.

Ünal, Samsun'da ya da bölgede yatırımı olan firmalara doğrudan AR-GE ve danışmanlık desteği vermek veya sorunlarını çözecek projeler üretmek şeklinde bir hedef ortaya konulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan şey, sanayi gelişmeleri ya da toplumsal sorunlara doktora düzeyinde katkı sağlamak. Bu süreçte mevcut akademik personelimizi AR-GE kültürünü güçlendirecek şekilde yönlendirmek, bundan sonra bünyemize katılacak akademik personelde özellikle AR-GE kültürünün oluşmuş olmasını arzu ediyoruz. Bu kültürü gerçekleştirmek için OMÜ bünyesine katılan bütün personele ve akademisyenlere eğitici eğitim programı uygulanıyor. Eğitim sürecinde görülen eksiklikleri dikkate almak suretiyle yıllarca derse girenlerden bile bu eğitimi alması talep edilebiliyor."

Kaynak: AA
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Yavuz Ünal, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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