OMÜ\'de milli sporcular için Onur Duvarı açılışına Mahmut Demir katıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde, Türk sporuna ve üniversiteye katkı sunan milli sporcuların isimlerinin yaşatılması amacıyla hazırlanan 'Onur Duvarı', düzenlenen törenle açıldı. Programa katılan eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Mahmut Demir, "Başarıya giden yol; azim, sabır, disiplin ve alın terinden geçer. Spor, insana sadece güçlü bir beden değil, güçlü bir karakter de kazandırır" dedi.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nde, milli sporcuların isimlerini yaşatmak amacıyla hazırlanan 'Onur Duvarı'nın açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Mahmut Demir ile olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 11 altın madalya kazanan işitme engelli milli sporcu Samet Bulut katıldı. Törende ayrıca Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, dekan yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler yer aldı. 'Onur Duvarı' ile Türk sporunu ulusal ve uluslararası arenada temsil eden milli sporcuların isimlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

'DÜZENLİ ÇALIŞMA, FEDAKARLIK VE KARARLILIK OLMADAN KALICI BAŞARI ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Başarı için disiplin ve planlı çalışma gerektiğini söyleyen Mahmut Demir, "Başarıya giden yol; azim, sabır, disiplin ve alın terinden geçer. Spor, insana sadece güçlü bir beden değil, güçlü bir karakter de kazandırır. Disiplinli çalışan, hedefinden vazgeçmeyen ve mücadeleden korkmayan her sporcu, başarıya bir adım daha yaklaşır. Şampiyonluk minder üzerinde kazanılmaz, yıllarca süren disiplinin, emeğin ve vazgeçmemenin sonucudur. Başarıya giden yolda spor ve disiplin, birbirinden ayrılmaz iki önemli unsurdur. Spor, insana sadece fiziksel güç kazandırmaz, aynı zamanda karakterini şekillendirir, sabrı öğretir ve mücadele ruhunu geliştirir. Disiplin ise bu yolculuğun temel taşıdır. Çünkü yetenek tek başına başarı için yeterli değildir. Düzenli çalışma, fedakarlık ve kararlılık olmadan kalıcı başarı elde etmek mümkün değildir. Bir sporcu sabah erken saatlerde antrenmana giderken, yorulduğunda dahi çalışmaya devam ederken ve hedefinden vazgeçmeden yoluna devam ederken aslında hayatın en önemli derslerini öğrenir. Spor, zamanı doğru kullanmayı, kurallara uymayı, ekip ruhunu, rakibe saygıyı ve kazanırken de kaybederken de vakur olmayı öğretir. Bugün Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş sporcuların hayatlarına baktığımızda ortak noktalarının disiplinli çalışma olduğunu görürüz. Başarı, bir günde elde edilen bir sonuç değil, yılların emeği, sabrı ve alın terinin ürünüdür. Şampiyonluk kürsüsüne çıkmak birkaç dakikalık bir başarı gibi görünse de o anın arkasında binlerce saatlik antrenman, fedakarlık ve vazgeçmeyen bir irade vardır. Başarı tesadüf değildir, başarı, disiplinli çalışmanın, sabrın ve alın terinin ödülüdür. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler" diye konuştu.