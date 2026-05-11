OMÜ'de Üniversite-Sanayi İş Birliği Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik eğitim ve uygulama etkinliği düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde iki gün sürecek etkinlikte Özdisan ve Boardoza markalarının araştırma-geliştirme çalışmaları tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca teorik eğitimlerin ardından öğrencilere yönelik uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirten Kurnaz, "Burada temelde felsefemiz üniversite-sanayi iş birliği. Üniversitelerde bu iş birliklerinin artırılması, buna bağlı olarak projelerin, patentlerin ve yayınların geliştirilmesi sürekli konuşulan konular. Ancak bunların gerçekleşebilmesi bu tür iş birlikleriyle mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere "talepkar" olmalarını tavsiye eden Kurnaz, üniversitenin sunduğu imkanları iyi değerlendirmelerini istedi.

Özdisan Elektronik temsilcisi Semih Atakuru da, üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması sürecinde yaşadığı kararsızlıklara dikkati çekti.

Türkiye'de yaklaşık 100 üniversiteyi ziyaret ettiğini anlatan Atakuru, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde en büyük problemlerden biri, öğrencilerin 4'üncü sınıfa geldiklerinde dahi hangi alanda çalışacaklarına karar verememeleri. Biz de özellikle gömülü sistemler alanında öğrencilerin sektörde iş bulma konusunda yaşadığı sıkıntıları fark ederek üniversitelerde eğitimler ve bu tür atölye etkinlikleri düzenlemeye başladık. Şu an 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl dünyanın en iyi 32'nci elektronik komponent distribütörü olduk. Hedefimiz her yıl daha ileriye giderek Özdisan'ı global ölçekte daha güçlü bir marka haline getirebilmek."

Mühendislik öğrencilerinin sektör temsilcileriyle etkileşim kurma ve mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Özdisan Elektronik temsilcileri öğrencilere Ar-Ge süreçleri, sektörün güncel ihtiyaçları ve mesleki deneyimler hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Selim Aras'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Teknoloji Transfer Ofisi Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Çalışkan, OMÜ-TTO Koordinatörü Doç. Dr. Gediz Uğuz, Özdisan firması temsilcileri ve öğrenciler katıldı.