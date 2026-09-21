OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 86 öğrenciye simülasyon eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 86 öğrenciye simülasyon eğitimi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yenilenen Preklinik Fantom Laboratuvarı hizmete açıldı. Aynı anda 86 öğrencinin eğitim alabileceği laboratuvarda öğrenciler, klinik öncesinde manken ve simülasyonla beceri geliştirecek; eğitmenler ekran üzerinden anlık geri bildirim verecek.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenciler, simülasyon ve mankenler üzerinden uygulamalı eğitim alarak mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanacak. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Öğrencilerimiz ve asistanlarımız, kliniğe geçmeden, hastalarla doğrudan temas etmeden önce mankenler ve maketler üzerinden simülasyon eğitimleri yaparak mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" dedi.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yenilenen 'Preklinik Fantom Laboratuvarı' hizmete açıldı. Aynı anda 86 öğrencinin uygulamalı eğitim alabileceği laboratuvarda, öğrenciler klinik öncesinde simülasyon teknolojileri ve mankenler üzerinden mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Öğrencilerin yaptıkları uygulamalar eğitmenler tarafından ekran üzerinden takip edilerek anlık geri bildirim verilebilecek. Öğrenciler tarafından yapılan tüm çalışmaların hocaları tarafından ekran üzerinden takip edilebileceğini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Yapılan hatalarla ilgili geri bildirim alabiliyorlar veya hocalarımız eğitimlerini o ekran üzerinden birebir yansıtabiliyor. Bu projemizi en iyi şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER KLİNİĞE GEÇMEDEN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULACAKLAR'

Projelerin daha fazla artarak devam edeceğini ifade eden Rektör Aydın, "OMÜ olarak eğitim ve araştırma altyapımızı güçlendirmek, kapasitemizi artırmak amacıyla birtakım faaliyetlerde bulunuyor, projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün aslında üç projenin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri, şu an açılışını yaptığımız Fantom Laboratuvarı. Bu laboratuvar ne anlama geliyor? Öğrencilerimiz ve asistanlarımız, kliniğe geçmeden, hastalarla doğrudan temas etmeden önce mankenler ve maketler üzerinden simülasyon eğitimleri yaparak mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bunun bir diğer önemi de yaptıkları işlemlerin eğitmenleri ve hocaları tarafından ekran üzerinden birebir takip edilebilmesi. Yine bir projemiz daha kabul oldu. İkinci projemiz, yapay zeka destekli simülasyon merkezi niteliğinde bir proje. O da çok kısa süre içerisinde hayata geçirilecek. Üçüncüsü ise üniversite kaynaklarından, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi'nden temin edilen bir proje. Onun bütçesi de oradan karşılanıyor. Bu proje de Micro CT cihazı. Bu cihaz sadece diş hekimliğinde değil, multidisipliner bir şekilde üniversitemizin diğer fakültelerinde ve mühendislik, malzeme bilimi gibi diğer alanlarda da kullanılabilecek. Temelinde X-ray ışınıyla az hasar vererek görüntüleme yapılıyor. Normalde X ışınları hasar verir ancak burada özel bir teknik kullanılıyor. Az hasar vererek önce iki boyutlu bir görüntü alınıyor, daha sonra bu görüntü yapay zeka ile üç boyutlu bir görüntüye çevriliyor. Küçük dokuları milimetrik mikro kesitlerle daha iyi görüntülemeyi amaçlayan bu cihaz, özellikle diş hekimliğinde birtakım organların ve dokuların yapısını daha ayrıntılı incelememizi sağlayacak" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA
SağlıkEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
15:02
Kurtlar Vadisi’ndeki “Kazım Kaşifoğlu“ ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 16:00:00. #.0.2#
SON DAKİKA: OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 86 öğrenciye simülasyon eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement