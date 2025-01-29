OMÜ Türkçe: Yabancı Öğrencilere Dil ve Kültür Eğitimi - Son Dakika
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OMÜ Türkçe: Yabancı Öğrencilere Dil ve Kültür Eğitimi

OMÜ Türkçe, 12 yıldır yabancı öğrencilere Türkçe ve kültürünü tanıtarak eğitim veriyor.

29.01.2025 17:46
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜ TÜRKÇE) 12'nci yılında yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriliyor.

OMÜ TÜRKÇE'de 2013 yılından bu yana 3 bin 767 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu ve özel öğrenciye Türkçe eğitimini başarıyla verildi.

2024-2025 akademik yılın ilk döneminde ise 40 YTB burslusu ile 266 özel öğrenci olmak üzere toplam 306 öğrenciye eğitim veriliyor.

OMÜ TÜRKÇE Müdürü Serkan Şen, merkezin yalnızca dil öğretimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Şen, "Merkezimiz Türkçe'yi öğretmenin yanı sıra kültürel uyum sürecini desteklemek adına şehir gezileri, tarihi ve turistik mekan ziyaretleri, dini ve milli günlerde özel etkinlikler düzenlemektedir. Bu doğrultuda hem akademik hem de kültürel etkinliklerle onların Türkiye'ye daha hızlı uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

OMÜ TÜRKÇE'de Türkçe'nin uluslararası düzeyde öğretilmesi ve yaygınlaştırılması adına çeşitli akademik ve kültürel iş birlikleri yürüttüklerini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışında Türkçe öğretimi vermek, Türkiye'yi tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak, araştırma projelerine destek sağlamak ve ortak eğitim öğretim faaliyetleri düzenlemek merkezin temel hedefleri arasında yer alıyor. 12 yıllık süreçte büyük bir öğrenci kitlesine ulaştık ve onların akademik hayatlarına önemli katkı sağladık. Bu işlevimizi önümüzdeki yıllarda daha da genişletebilmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz. OMÜ TÜRKÇE, ses bayrağımız olan Türkçe'mizin dünyanın dört bir yanında dalgalanması, Türkçe'nin dünya dili olarak varlığını güçlenerek sürdürmesi için çağdaş yaklaşımlar ekseninde geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Yunus Emre'den miras aldığımız sevgi dilini tüm insanlıkla buluşturma heyecanıyla hareket etmekteyiz." ???????

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ Türkçe: Yabancı Öğrencilere Dil ve Kültür Eğitimi - Son Dakika

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