OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da tarım ve hayvancılık verimliliğini artırmak için toplantı düzenledi - Son Dakika
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OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da tarım ve hayvancılık verimliliğini artırmak için toplantı düzenledi

OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza\'da tarım ve hayvancılık verimliliğini artırmak için toplantı düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Ziraat Odasında tarım ve hayvancılık alanında verimliliği artırmak için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Havza'nın tarımsal ve hayvansal varlığı, yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

21.08.2024 17:46
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında verimliliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza Ziraat Odasında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Havza'nın tarımsal ve havyan varlığı, verimliliğin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, Samsun ve ilçelerinde öne çıkan ürünlerine yönelik araştırma yaptıklarını belirterek, "Havza, Samsun'un tarımsal üretimde önemli bir yere sahip ilçelerinden biri. Bu bölgede hayata geçirmeyi planladığımız proje ile tarım ve hayvancılık alanında önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Ziraat Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, bölgeye özgü tarımsal ürünler ve hayvancılık faaliyetleri hakkında değerli bilgiler elde etmemizi sağladı." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise ilçenin tarımsal potansiyelinin artırılması için her türlü işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Hazırlanan projenin ve bu ziyaretin ilçemizin tarımsal kalkınması adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçirilecek projeler, çiftçilerimize büyük fayda sağlayacak. Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Havza çiftçinin faydasına olacak her işte bizler elimizi taşın altına koymaya hazırız." diye konuştu.

Toplantıya, OMÜ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay ve Samsun Büyükşehir Belediyesinden Ziraat Mühendisi Ali Ayhan ile Havza Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da tarım ve hayvancılık verimliliğini artırmak için toplantı düzenledi - Son Dakika

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