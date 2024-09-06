OMURİLİK FELCİ İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞTAYI

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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), omurilik felciyle yaşamak zorunda kalan bireylerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla "Erişim ve Ulaşılabilirlik" temalı çalıştay düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Belediyesi işbirliğinde "5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü" kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya, omurilik felçlileri başta olmak üzere çeşitli engel gruplardan 250 engelli birey ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen bu önemli günde, omurilik felcini ve bu durumla yaşamak zorunda kalan bireylerin sorunlarını ulusal ve uluslararası boyutta tartışmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Çetinkaya, toplumda farkındalığı artırmanın ve sorunları gündeme getirmenin, çözüme ulaşma yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı.

TOFD Başkan Yardımcısı Fatih Sinav da omurilik felcinin nedenleri ve önleyici uygulamalar konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Günümüzde hala erişim ve ulaşılabilirlikte büyük sorunlar yaşanıyor. Özellikle temel yaşam alanları olan eğitim, sağlık ve istihdama ulaşmada ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayata geçirilecek her düzenleme ve farkındalık bizim için çok önemli"

1998 yılında geçirdiği kaza sonucu omurilik felçlisi olan Güven Kaya, günlük hayat içerisinde istihdamın yanı sıra eğitimden ulaşıma tüm sosyal alanlarda engellerle mücadele ettiklerini belirtti.

Kendi başlarına birer birey olmak için çalıştıklarını kaydeden Kaya, "TOFD çatısı altında aldığım eğitimler bizleri sosyal hayat içerisinde yeniden konumlandırıyor. Bu yüzden hayata geçirilecek her düzenleme ve farkındalık bizim için çok önemli." dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise "Bu özel günde toplumun her kesiminin bilinçlenmesi ve farkındalığın artması çok önemli. Bakırköy Belediyesi olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.