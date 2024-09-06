OMURİLİK FELCİ İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞTAYI - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

OMURİLİK FELCİ İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞTAYI

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), omurilik felciyle yaşamak zorunda kalan bireylerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 'Erişim ve Ulaşılabilirlik' temalı çalıştay düzenledi. Çalıştaya, omurilik felçlileri başta olmak üzere çeşitli engel gruplardan 250 engelli birey ile vatandaşlar katıldı.

06.09.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), omurilik felciyle yaşamak zorunda kalan bireylerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla "Erişim ve Ulaşılabilirlik" temalı çalıştay düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Belediyesi işbirliğinde "5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü" kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya, omurilik felçlileri başta olmak üzere çeşitli engel gruplardan 250 engelli birey ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen bu önemli günde, omurilik felcini ve bu durumla yaşamak zorunda kalan bireylerin sorunlarını ulusal ve uluslararası boyutta tartışmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Çetinkaya, toplumda farkındalığı artırmanın ve sorunları gündeme getirmenin, çözüme ulaşma yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı.

TOFD Başkan Yardımcısı Fatih Sinav da omurilik felcinin nedenleri ve önleyici uygulamalar konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Günümüzde hala erişim ve ulaşılabilirlikte büyük sorunlar yaşanıyor. Özellikle temel yaşam alanları olan eğitim, sağlık ve istihdama ulaşmada ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayata geçirilecek her düzenleme ve farkındalık bizim için çok önemli"

1998 yılında geçirdiği kaza sonucu omurilik felçlisi olan Güven Kaya, günlük hayat içerisinde istihdamın yanı sıra eğitimden ulaşıma tüm sosyal alanlarda engellerle mücadele ettiklerini belirtti.

Kendi başlarına birer birey olmak için çalıştıklarını kaydeden Kaya, "TOFD çatısı altında aldığım eğitimler bizleri sosyal hayat içerisinde yeniden konumlandırıyor. Bu yüzden hayata geçirilecek her düzenleme ve farkındalık bizim için çok önemli." dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise "Bu özel günde toplumun her kesiminin bilinçlenmesi ve farkındalığın artması çok önemli. Bakırköy Belediyesi olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMURİLİK FELCİ İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞTAYI - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: OMURİLİK FELCİ İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞTAYI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement