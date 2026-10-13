Ön lastiği patlayan motosiklet Çorum'da şarampole devrildi, sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
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Ön lastiği patlayan motosiklet Çorum'da şarampole devrildi, sürücü ve eşi yaralandı

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Ön lastiği patlayan motosiklet Çorum\'da şarampole devrildi, sürücü ve eşi yaralandı
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Çorum-Osmancık kara yolu Bayatgediği mevkisinde ön lastiği patlayan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

C.T. idaresindeki 19 AAN 240 plakalı motosiklet, Çorum- Osmancık kara yolu Bayatgediği mevkisinde ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü C.T. ile motosiklette bulunan eşi A.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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