Önder'den 'Mutlak Butlan' Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Önder'den 'Mutlak Butlan' Uyarısı

11.05.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTP Sözcüsü Önder, CHP kurultayındaki mutlak butlan tartışmalarını eleştirerek, hukuk vurgusu yaptı.

(ANKARA) - BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" tartışmalarını eleştirerek, aynı yaklaşımın 2017 referandumuna uygulanması halinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahil tüm işlemlerin tartışmalı hale gelebileceğini savundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önder, yargı bağımsızlığında ve hukuka erişim indeksinde Türkiye'nin, dünyanın geri kalmış ülkelerinin bile gerisine düştüğünü dile getirdi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı üyeleriyle ilgili seçimlerinde, iktidara yakın grupların mücadelesindeki çekişmelere sahne olduğunu dile getiren Önder, "Böyle bir ortamda demokratik bir seçimden, bağımsız, yargı denetimi altında ve güvencesi altında bir seçimden bahsetmek mümkün mü? Böyle bir ortamda hukuk güvenliğinden bahsetmek mümkün mü?" diye sordu.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARINI ELEŞTİRDİ

CHP'nin "mutlak butlan" davasına ilişkin Ankara kulislerinde çok sayıda söylentinin olduğuna dikkati çeken Önder, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi ile ilgili seçim kurulu kararına rağmen bugün genel mahkemenin mutlak butlan kararı verip eski yönetimin iş başına gelmesi konuşuluyor. Bakın, bunu savunanlara şu soruyu sormak istiyorum: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel mahkemelere gidip 2017 seçimlerinde mühürsüz oylar geçerli sayılarak referandumdan 'evet' sonucu elde edildiğini, halbuki o dönemki yasal düzenlemeye göre mühürsüz oyların geçerli sayılmasının mümkün olmadığını ileri sürerek bu işlemin mutlak butlanla batıl olduğunu iddia edip dava açsa emsale baktığımız zaman ilgili seçim kurulu kararının bir önemi yok, Mahkeme de 'Evet, bu işlem mutlak butlanla batıldır' dese ve 2017'deki referandum mutlak butlanla batıl sayılsa 2017'den sonra başkanlık sistemi ile yapılan Cumhurbaşkanının tüm işlemlerinin altı boşalır, bütün işlemler sakat hale gelir. Şimdi bu neyse bugün Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine yürüyen mutlak butlan davası da aynıdır."

ANA MUHALEFETE ÇAĞRI

Yargının bağımsız olmadığı bir yerde hiçbir hakkın da güvence altında olmayacağına vurgu yapan Önder, hukuk ve demokrasi savunusunun sadece muhalefet partilerin değil herkesin görevi olduğunu söyledi. Muhalefetin sadece siyasi partilerin buluşması üzerinden değil, toplumun her kesimini hukuk ve demokrasi zemininde buluşturmak için bir araya gelmesi gerektiğini, ana muhalefetin de böyle bir organizasyon yapmasının da gerekliliğine işaret etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önder'den 'Mutlak Butlan' Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:30:48. #7.12#
SON DAKİKA: Önder'den 'Mutlak Butlan' Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.