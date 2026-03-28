Önder Kahveci Yeniden Genel Başkan Seçildi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeniden genel başkanlığa seçildi.
Türkiye Kamu-Sen 8. Olağan Genel Kurulu bir otelde yapıldı.
Kurul kapsamında genel başkanlık ve yönetim kurulu için seçim gerçekleştirildi.
Seçimde mevcut genel başkan Önder Kahveci, yeniden bu göreve seçildi.
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunda yer alan diğer isimler ise şöyle:
"Talip Geylan - Genel Sekreter"
Yücel Kazancıoğlu - Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlardan sorumlu)
Mustafa Nurullah Albayrak - Genel Başkan Yardımcısı (Mali işlerden sorumlu)
Türkeş Güney - Genel Başkan Yardımcısı (Toplu sözleşmeden sorumlu)
İbrahim Tabakoğlu - Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuattan sorumlu)
Ahmet Demirci - Genel Başkan Yardımcısı (Dış ilişkilerden sorumlu)
Zafer Çelik - Genel Başkan Yardımcısı (Basından sorumlu)
Kadir Şahin - Genel Başkan Yardımcısı (Eğitimden sorumlu)"
Şuayip Deniz Demir-Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal işlerden sorumlu)"
