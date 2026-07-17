Önderoğlu Pastaspor Şampiyon Oldu

Sungurlu Belediyesince düzenlenen Veteranlar Ayak Tenisi Onur Turnuvası'nda Önderoğlu Pasta spor şampiyon oldu.
Kentpark'ta düzenlenen turnuvanın finalinde Şirin Yapı Spor ile Önderoğlu Pastaspor karşılaştı.
Rakibini 2-1 mağlup eden Önderoğlu Pastaspor, turnuvanın şampiyonu oldu.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede spor kültürünün yaşatılmasına ve beraberlik ruhunun güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla ayak tenisi turnuvası düzenlediklerini belirtti.
Turnuvaya ilçenin futbol kültürüne hizmet etmiş kişilerden oluşan takımların katıldığını anlatan Dere, "Spor şehri Sungurlu" vizyonu doğrultusunda sportif faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.
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