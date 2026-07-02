Önemli Gündem Başlıkları

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "5. Türkiye Denizcilik Zirvesi Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ile Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılacak, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(İstanbul/13.20/14.05/15.30/16.05)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Valiliği ziyaret edecek, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak.

(Edirne/14.00/15.00)

4 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 6. Dönem Toplantısı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun İş Forumu'na katılacak.

(Lahey)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı süreli yayın istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. tur C Grubu'ndaki beşinci maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Zenica/21.00)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD-Bosna Hersek, İspanya-Avusturya maçları oynanacak.

(San Francisco/03.00/Los Angeles/22.00)

3- Wimbledon Tenis Turnuvası'na ikinci tur müsabakalarıyla devam edilecek.

(Londra/12.00)

4- Beşiktaş, Slovakya kampında Macar ekibi Gyirmot ile hazırlık maçı oynayacak.

(Samorin/18.00)

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