OnePlus sonbaharda Android 17 tabanlı OxygenOS 17'yi sunacak

25.05.2026 11:15
OnePlus, Android 17 tabanlı OxygenOS 17 güncellemesini Kasım'da kararlı sürümle kullanıcılara sunmayı planlıyor. Güncelleme, performans iyileştirmeleri, gelişmiş kamera ve gizlilik özellikleri içeriyor; OnePlus 15, 13, 12, Nord ve Pad serisi dahil birçok cihaz desteklenecek.

OnePlus, Android 17 tabanlı OxygenOS 17 güncellemesini sonbaharda sunacak. Şirket, Nisan ayında doğrudan Android 17 Beta 2'ye geçti ve Mayıs'ta testleri genişletti. Google'ın kararlı Android 17 sürümünün Haziran'da yayınlanması beklenirken, OnePlus'ın açık beta programını Ekim'de başlatması ve kararlı sürümü Kasım'da dağıtması öngörülüyor.

OxygenOS 17, performans ve stabiliteye odaklanıyor. Arayüz takılmaları azaltılırken, kamera uygulamasında yakınlaştırma daha pürüzsüz hale geliyor. Geliştirilmiş CPU optimizasyonu ile uygulamalar daha hızlı açılıyor ve arka plan yönetimi iyileşiyor. Android 17 çekirdeği sayesinde uygulama kilidi, yüzen pencere desteği, gelişmiş ekran kaydedici ve gizlilik göstergeleri gibi yenilikler geliyor. Ayrıca 'Kilit Ekranı Adası' bildirim alanı ve Quick Share özelliği de dikkat çekiyor.

Güncellemeyi alacak cihazlar arasında OnePlus Open, OnePlus 15/15R, 13/13R/13s/13T, 12/12R, 11, Nord serisi (Nord 5, 4, CE 5 Lite, CE 4, CE 3, N30 5G, N20 SE) ve Pad serisi (Pad 4, 3, 2, Lite, Go 2) yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

