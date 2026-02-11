Onkoloji Profesörüne Tepki - Son Dakika
Onkoloji Profesörüne Tepki

11.02.2026 21:09
Bursa Tabipler Odası, kanseri kenevirle yendiğini iddia eden D.İ.'nin açıklamalarını eleştirdi.

Bursa Tabipler Odası Birliği tarafından, geçen 16 Aralık'ta Uludağ Üniversitesi'ndeki bir kongrede kendisini onkoloji profesörü olarak tanıtan D.İ.'nin 'kanseri kenevirle yendiği' yönündeki sözleri üzerine yapılan açıklamada, "Bu iddialar, kanıta dayalı tıp ilkeleri ile uyuşmamaktadır. Kenevire ilişkin mevzuat tartışmalarının gündemde olduğu bu dönemde, bilimsel dayanağı olmayan bu kişisel konuşmanın, profesör etiketiyle sunulması kaygı vericidir." denildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde geçen yıl 16 Aralık'ta düzenlenen konferansta kendisini 'onkoloji profesörü' olarak tanıtan D.İ.'nin konuşması sırasında kanseri kenevirle yendiği yönündeki ifadeleri ile ilgili Bursa Tabip Odası yönetimi tarafından Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Bursa Tabipler Odası adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ferda Firdin, "Berlin Tabip Odası tarafından tarafımıza iletilen resmi yanıtta, kamuoyuna sunulan ve Berlin Tabip Odası tarafından düzenlendiği görülen belgenin kendileri tarafından düzenlenmediği ve sahte olduğu, ayrıca ilgili kişinin Berlin Tabip Odası'na hiçbir zaman üye olmadığı açıkça bildirilmiştir" dedi.

Dr. Ferda Firdin, söz konusu kişinin açıklamalarının kanıta dayalı tıp ilkeleri ile uyuşmadığını belirterek, "Söz konusu kişinin konuşmasında, kemik iliği kanserinden standart onkolojik tedavileri reddederek yalnızca 4 ay içinde iyileştiğini ileri sürdüğü görülmektedir. Bu iddialar, kanıta dayalı tıp ilkeleri ile uyuşmamaktadır. Kenevire ilişkin mevzuat tartışmalarının gündemde olduğu bu dönemde, bilimsel dayanağı olmayan bu kişisel konuşmanın, profesör etiketiyle sunulması kaygı vericidir. Bilimsel tedavilerin yerini alabilecek herhangi bir yaklaşım bulunmamaktadır zira tıbbın alternatifi yoktur. Bu tür söylemlerin medyada yeterli bilimsel bağlamdan koparılarak ısrarla gündem edilmesi, özellikle tedavisi süren hastalar açısından çok risklidir" dedi

'SÜREÇ, HUKUKİ VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ ÇERÇEVESİNDE TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Halkın sağlığını ilgilendiren konularda, bilimsel gerçeklikle bağdaşmayan söylemlerin meşrulaştırılmasına ve yaygınlaştırılmasına sessiz kalınmasının mümkün olmadığını belirten Firdin, "Bursa Tabip Odası olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki bilimsel bilgi ve tıbbi uygulamalar, doğrulanmamış ünvanlara, kişisel anlatılara ve bilimsel denetimden geçmemiş iddialara dayanamaz. Halkın sağlığını ilgilendiren konularda, bilimsel gerçeklikle bağdaşmayan söylemlerin meşrulaştırılmasına ve yaygınlaştırılmasına sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu yüzden Bursa Tabip Odası olarak halk sağlığını yanıltıcı nitelikte beyanlar nedeniyle ilgili kişi hakkında yetkili adli mercilere başvuruda bulunulmuştur. Süreç, hukuki ve mesleki sorumluluklarımız çerçevesinde takip edilmektedir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.