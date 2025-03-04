Ontario'dan Trump'a Elektrik ve Madencilik Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ontario'dan Trump'a Elektrik ve Madencilik Tehdidi

Başbakan Ford, ABD'nin gümrük vergilerine karşı elektrik ve nikel ihracatını durdurma tehdidinde bulundu.

04.03.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OTTAWA, 4 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı gümrük vergilerine karşı ABD'ye elektrik ve kritik maden tedarikini sonlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Kanada'da eyalet başbakanlarından oluşan Federasyon Konseyi'nin de başkanı olan Ford, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ontario'nun ABD'nin New York, Michigan ve Minnesota eyaletlerine elektrik satan ana elektrik ihracatçılarından olduğunu söyledi.

Ford, "Eğer Ontario'yu yok etmeye çalışırlarsa enerjilerini kesme de dahil olmak üzere her şeyi yaparım ve bunu büyük bir memnuniyetle yaparım" dedi.

Ford, pazartesi günü NBC News kanalına verdiği demecinde Ontario'nun nikel ihracatını durdurma tehdidinde de bulundu.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada ürünlerine yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamasının salı günü yürürlüğe gireceğini söylemişti.

1 Şubatta Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, özellikle Kanada'nın enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 10 artırmıştı.

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamadaysa açıklanan gümrük vergilerini görüşmelerde bulunmak üzere bir aylığına askıya aldığını belirtti. Bu karar uyarınca gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Madencilik, Politika, Ekonomi, Ontario, Kanada, Enerji, Güncel, Çevre, Maden, Ford, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ontario'dan Trump'a Elektrik ve Madencilik Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
11:19 Trafik cezaları katlanıyor Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar Trafik cezaları katlanıyor! Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:53:16. #7.12#
SON DAKİKA: Ontario'dan Trump'a Elektrik ve Madencilik Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.