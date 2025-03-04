Ontario'dan Trump'a Elektrik ve Madencilik Tehdidi

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OTTAWA, 4 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı gümrük vergilerine karşı ABD'ye elektrik ve kritik maden tedarikini sonlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Kanada'da eyalet başbakanlarından oluşan Federasyon Konseyi'nin de başkanı olan Ford, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ontario'nun ABD'nin New York, Michigan ve Minnesota eyaletlerine elektrik satan ana elektrik ihracatçılarından olduğunu söyledi.

Ford, "Eğer Ontario'yu yok etmeye çalışırlarsa enerjilerini kesme de dahil olmak üzere her şeyi yaparım ve bunu büyük bir memnuniyetle yaparım" dedi.

Ford, pazartesi günü NBC News kanalına verdiği demecinde Ontario'nun nikel ihracatını durdurma tehdidinde de bulundu.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada ürünlerine yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamasının salı günü yürürlüğe gireceğini söylemişti.

1 Şubatta Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, özellikle Kanada'nın enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 10 artırmıştı.

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamadaysa açıklanan gümrük vergilerini görüşmelerde bulunmak üzere bir aylığına askıya aldığını belirtti. Bu karar uyarınca gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi gerekiyor.