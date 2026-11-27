KAHRAMANMARAŞ'ta yüzde 50 engelli Onur Toy'u (34) bıçaklayarak öldüren F.G. (17), 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 1 Eylül 2025'te F.K., kaldırımda yürüyen Onur Toy'u arkasından yaklaşıp bıçaklayarak yanındaki arkadaşı E.Ç. ile birlikte kaçtı. Onur Toy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan F.K. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasının da kaydettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda F.G. ile E.Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çocuk mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, taraf avukatları ile Onur Toy'un ailesi katıldı. F.G.'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya, tutuksuz sanık E.Ç. katılmadı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada son sözleri sorulan F.G., bir anlık sinirle yaptığını belirtip pişman olduğunu söyledi. Onur Toy'un ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, F.G.'ye 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına, E.Ç.'nin ise beraatine karar verdi.