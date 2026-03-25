Onur Vatmanlık Deneyimi Yaşadı

25.03.2026 15:55
Samsun'da yürütülen "Hayalimdeki Meslek Projesi" kapsamında, devlet koruması altındaki Onur, vatmanlık yaptı.

Çocukların Akademik Başarılarının Artırılması Eylem Planı çerçevesinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Bakanlık himayesinde koruma altında bulunan Onur, merak duyduğu meslekleri yerinde görmek amacıyla hafif raylı sistem işletmecisi Samulaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir vatman ve otobüs şoförü ile bir araya gelen Onur, her iki mesleğin teknik detayları ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Başlangıçta otobüs şoförü olma hayali kuran Onur, raylar üzerindeki ulaşımın disiplininden ve işleyişinden etkilenerek tercihini vatmanlıktan yana kullandı. Onur bir süre vatmanlık yaptı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür saha deneyimlerinin çocukların hedef belirleme ve gelecek planlama süreçlerine kritik katkılar sağladığını vurguladı.

Gümrükçü, projenin temel amacının çocukların yeteneklerini desteklemek ve toplumla bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, toplumun her kesimine hizmet sunarken geleceğe umutla bakan, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:46
Türk fenomenin acı sonu Mezarını bile paylaştılar
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
13:15
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
