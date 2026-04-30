Onursal Adıgüzel'den Kızına Silivri'den Doğum Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onursal Adıgüzel'den Kızına Silivri'den Doğum Günü Mesajı

30.04.2026 01:01  Güncelleme: 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel, 9 yaşına giren kızına sosyal medya hesabından duygusal bir doğum günü mesajı paylaştı. Adıgüzel, "Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin, senin yanındayım" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel, 9 yaşına giren kızına sosyal medya hesabından duygusal bir doğum günü mesajı paylaştı. Adıgüzel, "Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin, senin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, sosyal medya hesabından kızının doğum günü dolayısıyla yayımlanan mesjında şu ifadeleri kullandı:

"Benim canım, güzel kızım... 9. doğum gününe geldik. Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam. Seni çok özlediğimde, Ankara günlerimde hep burnumda süt kokunu hissederdim. Sonra büyüdün çok güzel bir kız oldun. Ailece geçirdiğimiz her mutlu anımızda neşemizin kaynağı oldun. İyi ki doğdun Algişkom. İyi ki bizim kızımızsın. Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin/senin yanındayım. Her zaman kulağına söylediğimi unutma: 'Seni çok seviyorum' Annene iyi bak. Doğum günü partinde çok eğlen."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'den Kızına Silivri'den Doğum Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 02:27:30.
SON DAKİKA: Onursal Adıgüzel'den Kızına Silivri'den Doğum Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.