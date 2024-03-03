Onursal Adıgüzel, Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi... "Yapacağımız Projeler Tam 1 Milyon 474 Bin 718 Metrekare Yer Tutuyor"

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CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, 'İyi ki Ataşehirliyim' diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, İstanbul'da Proje Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın da katıldı.

"ONURSAL ADIGÜZEL, TÜRKİYE'DE GENÇLİKLE DENEYİMİN BİRLEŞTİĞİ NADİR ÖRNEKLERDENDİR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Onursal Adıgüzel, Türkiye'de gençlikle deneyimin birleştiği nadir örneklerdendir. Siyasette hep gençlerin varlığı konuşulur ancak deneyim de önemlidir. Partimizin gençlik kollarında çok önemli bir mücadele verdi. 25, 26 ve 27'nci dönemde TBMM'de İstanbul'a ve ülkemize önemli hizmetler sundu. Partimizin genel başkan yardımcılığını yaptı. Genç yaşına rağmen çok büyük sorumluluklar aldı. 2019 yılında sandık güvenliği konusunda hep birlikte büyük bir mücadele verdik. Onursal Adıgüzel, 2019 yılında kurduğu sistemle seçimlerin manipüle edilmesinin önüne geçti. 2019 tarihi zaferimizin kahramanlarından oldu. Gençliğiyle, deneyimiyle Ataşehir'e 31 Mart'tan sonra hizmet edecek. Bu ilçede adil, yeşil, yaratıcı bir belediyecilik yapacak. Ataşehir'in çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, emeklilerine, emekçilerine çok önemli hizmetler sunacak. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz.

"İSTANBUL'UN ÇOCUKLARIYLA, GENÇLERİYLE, KADINLARIYLA, EMEKLİLERİYLE, EMEKÇİLERİYLE BİR İSTANBUL İTTİFAKI KURMUŞ DURUMDAYIZ"

2019'da ittifaklarla bir seçime gidiyorduk. 2024'te yine güçlü bir ittifakımız var. İstanbul'un çocuklarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla, emeklileriyle, emekçileriyle bir İstanbul ittifakı kurmuş durumdayız. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da yaptığı hizmetlerle çok güçlü bir hikayesi var. İstanbul halkçı belediyecilikle rantçı belediyecilik arasındaki farkı gerçekten çok iyi biliyor. Biz bugün burada konuşurken Tuzla'da TOKİ mağdurları bir protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor. Bugün rakibimiz olan siyasi partinin adayı, 'İstanbul'a 650 bin konut yapacağız' diyor. Ancak Tuzla'da, '650 konutu 2 yılda yapacağız' diye sözünü verdiler, aradan 4 yıl geçti, hala 650 konutu teslim edebilmiş değiller. Halkçı belediyecilik bana oy verir mi, vermez mi kaygısı taşımadan İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet götürmektir. Dün siyasi rakibimiz, İstanbul'un adayı '31 Mart'ta biz kazanırsak Gazze'ye yardım göndereceğiz' diyor. İktidarın bütün olanaklarını kullanıyorsunuz, elinizden tutan mı var da Gazze'ye yardım göndermiyorsunuz? Bizler 31 Mart'ta tarihi bir zafer elde ederek yeniden Türkiye'nin demokrasi mücadelesini sizlerle birlikte vereceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir iddia koyacağız. Meclis çoğunluğunu kazanacağız. Bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız ve yeniden bu topraklarda umudu yeşerteceğiz."

"DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİLEBİLİR BİR BELEDİYEYİ TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİZ"

Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, plan ve projelerini şöyle anlattı:

"Bu kentin bir vatandaşı olarak eksikleri, ihtiyaçlarımızı biliyorum. 20 yıldır bu kentin sokaklarındayım. Size söz veriyorum, hep birlikte Ataşehir'de daha güzel günler yaşayacağız. Ben Ataşehir'in potansiyelini biliyorum. Nasıl projelerimizi birlikte hazırladıysak 1 Nisan'dan sonra da bu potansiyeli ortaya çıkararak Ataşehir'i hep birlikte yöneteceğiz. Önce kağıt üzerinde Ataşehir'in 17 mahallesini inceledik, sonra anketler yaptık. Ama en önemlisi sokağa çıktık. Ben kendi adıma birlikte çalıştığım arkadaşlarımızla yirmi üç site toplantısı yaptım. 49 dernek ve sivil toplumumuzu ziyaret ettim. 17 mahallemizde toplamda 140 esnaf ve pazar ziyareti yaptım. 39 ev ziyaretini kendim gerçekleştirdim. Tabii CHP'nin Ataşehir örgütü durmadı. Tam 40 bin haneyi ziyaret ettiler. Ataşehir örgütü karar vermiş. Diyor ki '31 Mart'a kadar sıkmadık el bırakmayacağız.' Bu ziyaretler sonucu aldığımız geri bildirimlerle altyapıdan çevreye, ulaşımdan sosyal ve kültürel donatılara, sosyal destek çalışmalarına kadar birçok projemizi hayata geçirmek için planlama fırsatını bulduk. Pandemiden sonra belediye başkanlarımız halkla buluşamıyor. Biz halk buluşmalarımızı tekrar hayata geçireceğiz. Benim de uzmanlık alanlarımdan biri dijital ortamda erişilebilir bir belediyeyi tüm Türkiye'ye göstereceğiz.

"YAPACAĞIMIZ PROJELER TAM 1 MİLYON 474 BİN 718 METREKARE YER TUTUYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ataşehir'de çok önemli işler yaptı. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, 'İyi ki Ataşehirliyim' diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak. Gördük ki Ataşehir'in majör sorunları var. Bunlardan biri trafik ve ulaşım, diğer biri yeşil alan eksikliği. Kentimizin ulaşım planlaması sadece taşıt odaklı. İlk projemizde Ataşehir'i nasıl yayalaştrıacağımızı, nasıl size bisiklet yolları kazandıracağımızı, Ataşehir'in nasıl daha yeşil yapacağımızı gösteriyor olacağız. Ataşehirimizin doğusuyla batısını birleştiriyoruz. 17 mahalleye eşit hizmet diyoruz. Yeşil Ataşehir projemizi sizinle paylaşmak isterim. Bu bizim vizyon projemiz. Bizim en önemli motivasyonumuz adalet. Biz adaletli olmak zorundayız. Bu doğrultuda fiziksel koşullara da göz önünde bulundurarak İBB'nin destekleriyle bir yaya ve bisiklet hattı oluşturduk.

"PROJEMİZİN BİRİNCİ ETABI TAMAMLANDIĞINDA EN UZAK MAHALLEDEN 15 DAKİKADA BİSİKLETLE BURAYA ERİŞEBİLECEKSİNİZ"

Biliyoruz ki Ataşehir'in mahalleleri arasında çeşitli eşitsizlikler var. Biz bu eşitsizlikleri hep birlikte ortadan kaldıracağız. 11 kilometrelik kesintisiz bir aks tasarladık. Kimse korkmasın, bu yollar zaten var. Sadece bu yolları güzelleştirip yeşilleştireceğiz. Kimsenin bir metre arazisine dokunmadan Ataşehirimizi çok güzel bir yeşil alana kavuşturacağız. Projemizin birinci etabı tamamlandığında en uzak mahalleden 15 dakikada bisikletle buraya erişebileceksiniz. Ama tüm etapları bitirdiğimizde 1 dakikada bütün Ataşehir'den bu aksa ulaşabiliyor olacaklar. Aynı zamanda bir köprü tasarımımız var. TEM'i de bisikletlilerin ve yayaların kullandığı bir köprüyle geziyoruz. Sizi olabildiğince motor sesinden, egzoz dumanından uzak tutacak yaşanabilir bir alanı hayata geçirmek istiyoruz. Buna ek olarak yaşam vadilerimiz, bölge parklarımız, mahalle parklarımız var. İlçemizde toplam 814 bin 739 metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. Böylece ilçemizin yeşil alan oranı yüzde 160 arttıracağız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3 katına çıkaracağız. 9'a yakın bölge parkını da planlarımız arasına almış bulunmaktayız. Ben hem İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na hem ilçe Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi'ye hem de Ataşehir meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde artık Ataşehir'de imar sorunu kalmamıştır.

"100 BİN KİŞİLİK DEPREM TOPLANMA ALANI KAPASİTESİNİ 280 BİNE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dayanıklı kent Ataşehir, vizyon projemizi de sizlerle paylaşmak isteriz. Biz 17 mahalleyi risk haritalarıyla inceledik. Sonrasında da deprem master planımız için çalışmaya başladık. Mevcutta 100 bin kişilik bir toplanma alanımız var. Bizim hedefimiz bu toplanma alanlarının miktarını 100 bin kişiden tam 280 bin kişinin kullandığı rakama çıkarmak. Bu alanlarda internet yapısını hazır hale getireceğiz. 6 Şubat'tan aldığımız dersle bütün odağımı buraya çevirdim. Türk bir girişimcinin yaptığı, Hatay'da depremde kullanılan ve hayata geçen şu konteyneri buldum. Bu konteyner kendi elektriğini üretebiliyor. Aynı zamanda çadırları ısıtabilecek enerji ortaya çıkıyor. Çocukların, bebeklerin, yaşlıların içinde olabileceği bir alan sunuyor. Biz Ataşehir'i bilinçlendireceğiz. Önce Ataşehir Belediyesi çalışanları bu konuda yetkinleşecek. Sonra gönüllüler bu konuda yetkinleşecek. Deprem master planımızın en önemli başlıklarından biri de arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları. Depreme karşı duramayız. Ama depreme hazırlıklı olabiliriz. Hazırlıklı olmanın birinci yolu da acil kentsel dönüşümden geçiyor. Kentsel dönüşüm şirketimizi, Ataşehir Belediyesi olarak kuracağız. Ataşehirimizin genelinde bir kentsel dönüşüm beklentisi var. Hedefimiz 2 milyon 866 bin metrekarelik alandaki kentsel dönüşümü gerçekleştirmek.

"2 BİN 140 ARAÇLIK OTOPARKI ATAŞEHİRLİLERE SUNUYOR OLACAĞIZ"

Bizim hedefimiz, Ataşehir'e bir ulaşım master planı yapmak. Bu plan doğrultusunda da haritada gördüğünüz şekilde Ataşehir'in birçok noktasında yeni çözümler üretmek. Yayla odaklı vizyonumuzun yanına bisiklet otobanı projemizi koymak istiyoruz. 15 kilometre uzunluğunda, 32 farklı giriş-çıkışı olan, bugün planlanmış, İBB tarafından size duyurulmuş bir proje. 2 bin 140 araçlık otoparkı Ataşehirlilere sunuyor olacağız. Büyükşehrimizle 12 adet yol, kavşak geçit projeleri hayata geçireceğiz. Ataşehir ulaşımına mühendis eli değecek, hepinizi rahatlatacağız. İstiyoruz ki spor, her Ataşehirlinin gündelik hayatında yer bulsun. Bu doğrultuda, 3 tane çok fonksiyonlu spor tesisimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz. Küçükbakkalköy'ümüzü olimpik bir yüzme havuzu ve spor tesisine kavuşturuyoruz. Ataşehir'de her çocuğumuz, havuzla buluşabilecek. Parklarımızda açık hava egzersizleri gerçekleştiriyor olacağız. Yıl içerisinde en az 3 dönemde farklı sporlara ilgi duyan gerçekleri, o sporun başarılı sporcularıyla buluşturacağız. Ne demişti, Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimiz Başkomutan, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' Ataşehir'in zeki, çevik, ahlaklı sporcuları olsun diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"ATAŞEHİR KARTIMIZLA, MOBİL UYGULAMAMIZLA ATAŞEHİRLİLER İNDİRİM ALACAK"

Kültür ve sanat alanında neler yapacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bu proje, önümüzdeki dönem Küçükbakkalköy mahallesinde gerçekleştireceğimiz, yeri hazır olan aynı zamanda nikah salonu olarak da kullanılacak proje. Konserler, festivaller, gençlere, çocuklara yapacağımız eğitimler... Özellikle akşam sanat okullarını planlamak istiyoruz. Aynı zamanda gelecek dönemde Ataşehirimizin bir orkestrası olsun istiyoruz. Bu proje roman dostlarıma yaptığım ziyaretten ortaya çıktı. Biliyorsunuz ekonomik krizin yakıcı bir etkisi var. Ataşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde kaliteli hizmeti, uygun fiyata alacağınız, eşinizle, çocuklarınızla kahvaltı yapacağınız, gençlerin sosyalleşeceği sosyal tesisler bu proje, belli olan bir yere çizilmiş durumda. Ataşehir Kartımızla, mobil uygulamamızla Ataşehirliler indirim alacak. Atakart ile öğrencimiz, emeklimiz, basın mensuplarımız, muhtarlarımız Ataşehir'in hizmetlerinden daha uygun fiyata yararlanacak.

"HER İNANÇTAN ATAŞEHİRLİLERE EŞİT HİZMET VERMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Pazar yeri konusu bize çok geliyor. Ama benim gönlüm el vermiyor; bir yeri sadece pazar yeri yapalım, haftada bir gün kullanalım, benim vizyonuma uygun değil. Ben size çok amaçlı pazar yerleri vadediyorum. Pazar kurulmadığı gün spor yapılacak. Kadın emeğinin değerlendirileceği hatta asma katlarında çeşitli eğitimlerin verileceği çok amaçlı pazar yerlerini de Ataşehirlilerle buluşturuyor olacağız. Bunun ilkini İçerenköy mahallemize, ikincisini de Yenişehir mahallemize hediye ediyor olacağız. Dini tesislerimiz çok önemli bizim için ve çevrelerinin yenilenmesini sağlamak. Her inançtan Ataşehirlilere eşit hizmet vermek de bizim görevimiz. Bir yandan da ekip olarak Ateşehir'i nasıl eşitleriz diye düşündük. Eğitim, çocuklar, gençlerimiz çok kritik bizim için. Sağlık çok önemli. Özellikle huzurevleri, engelliler, aile, kadın ve sokak hayvanları. İBB'nin Ataşehir'de 2 kreşi vardı. Haftaya bir tane daha açılıyor, 3 oluyor. Ataşehir Belediyemizin de 4 kreşi var. Toplam 7 kreş. Bizim hedefimiz 4 yeni kreş açmak. 5 yıl sonunda, 17 mahallemizi de kreşle buluşturmak istiyoruz. Çocuğu olanlar bilir. Bugün çocuğunu kreşe göndersen 10 bin liraya gönderemezsin. Ataşehir Belediyesi, İBB bunun dörtte biri fiyatına vatandaşlarımızın yanında oluyor.

"BİR GENÇ EĞİTİM NOKTASINDA ÇARESİZSE KENDİNİ ÇARESİZ HİSSETMESİN, ONURSAL ADIGÜZEL VAR"

Eğitim projelerimiz kreşlerle sınırlı değil. Yeni nesil kütüphanelerimizden bahsettim. Bununla birlikte e-dershanemiz, öğrenci yurdumuz. E-dershane projemizle eğitime ulaşamayan, imkansızlıklardan dolayı dershaneye gidemeyen gençlerimize ücretsiz test kitaplarına ulaşma fırsatı vereceğiz. Eğer bir aile, bir çocuk, bir genç eğitim noktasında çaresizse kendini çaresiz hissetmesin, Onursal Adıgüzel var. Gelsin, Ataşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapalım. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ne demiş, 'En büyük savaş, cehalete karşı yapılandır.' Cehalete karşı yapılan bu savaşta Onursal Adıgüzel, en önde durur. Bir de şöyle bir projemiz var: Eğer bir evde 3 öğrenci kalıyorsa, ekonomik durumları kötüyse biz belediye olarak o 3 öğrenci kardeşimizin de yanında olacağız. 18-25 yaş arası genç kardeşlerim, mobil uygulamamızı indirecekler. Ataşehir'de bir sürü özel sinema var, konser spor faaliyetleri düzenleniyor. Boş kalan koltukları size sunacağız.

"ATA MUTFAK'IMIZ OLACAK, ATAŞEHİRLİLER BESLEYİCİ YEMEKLERİ, UYGUN FİYATA YİYECEK"

Bizim bütün vizyonumuz katılımcılık üzerine. Bu doğrultuda gençlik danışma kurulumuzu oluşturacağız. ve her ay toplantı yapıp gençlerle Ataşehir'in sorunlarını konuşacağız. Barbaros mahallemizde Ataşehir'in ilk engelsiz yaşam merkezini de sizlere sunuyoruz. Aynı zamanda engelsiz taksimizin kapasitesini artırıyor olacağız, tam bir rehabilitasyon merkezi olacak. Görme engelli arkadaşlarımıza sesli kütüphane hizmetimizi de hayata geçirmiş olacağız. Aşevimizin desteğiyle bir Ata Mutfak'ımız olacak, Ataşehirliler besleyici yemekleri, uygun fiyata yiyecek. Her yıl ihtiyacı olan öğrencilere bir seferlik kırtasiye desteği veriyor olacağız. Artık eğitim de sağlık da paraya dökülmüş durumda. Türkan Saylan Tıp Merkezimiz, Kayışdağı ve Atatürk mahallesi sınırında 8 bin metrekarelik 28 polikliniği olan bir alana taşınıyor ve merkez üssümüz oluyor. İçerenköyümüzde çok uygun bir alan var, oraya da bir kadın ve aile sağlığı merkezini planladık. Hasta nakil ambulanslarımızın sayısını artıracağız.

"38 BİN METREKARE ALANDA, MODERN BİR HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Ataşehir'in 17 mahallesinde sokak canlılarından kaynaklı bir ihtiyaç var. Vatandaşlarımız, 'Biz sokak canlılarına iyi bakılmasını istiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız korkmasınlar istiyoruz' diyorlar. Onun için 38 bin metrekare alanda Ferhatpaşa'ya çok yakın bir bölgede, modern bir hayvan rehabilitasyon merkezini hayata geçiriyoruz. İkinci bahar gezileri yaparak Geleceğe Sağlıklı Adımlar programıyla, AŞ evimizin evde sıcak yemeğiyle ileri yaştaki büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız. Alzheimer merkezlerimiz ve dijital okur yazarlık eğitimlerimiz de sürüyor olacak. Çocuklarımız için de Ataşehir Yenidoğan ve Aile Desteği Merkezi, okul sokaklarının kullanışlı hale getirilmesi, anne ve çocuk kulüpleri, gezici oyun alanları, gezici tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri ve çocuk meclisimizle Ataşehirli çocukları etkinliklerle buluşturuyor olacağız. Ataşehir'de bütçemizi cinsiyete duyarlı yapacağız. Kadın arkadaşlarımızın bütün yönetim kademelerine katılmasını sağlayacağız. Şiddet ve istismara uğrayan kadınlara psikososyal destek verecek olan kadına şiddet hattımızı da hayata geçirmiş olacağız.

"YENİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÖNÜNDE 40 BİN METREKARELİK BİR YEŞİL ALANI SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ"

Okul zabıtası projemizle okullarda güvenliği sağlamak istiyoruz. Parklarda kamera sistemleri ve yardım butonları da hazır olacak. Ataşehir'de bir çocuğumuz bile uyuşturucuya bulaştırılıyorsa bunun sebebi de Ataşehir'de bir parkın karanlık, bir yolun güvensiz olmasıysa karşılarında Onursal Adıgüzel'i bulurlar. Inovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezimiz var, bunu bir fin-tech merkezine dönüştüreceğiz. Çünkü Ataşehir bir finans açısından bir çekim merkezi oluyor. Ata-WiFi ile birlikte de İBB'nin yetiştiremediği WiFi çalışmalarına biz destek veriyor olacağız. Ataşehir'in istihdam ofisini kuruyoruz. Hedef koyduk, istihdam ofislerimizde 5 bin Ataşehirli gence iş bulacağız. Halin hemen yanında, yeni alışveriş merkezinin önünde 40 bin metrekarelik bir yeşil alanı sizlerle buluşturuyoruz."

Adıgüzel'in sunumunun ardından CHP Belediye Meclis Üyeleri tanıtıldı.